Трамп уверяет, что ситуация с коронавирусом находится под контролем в США

«Мы находимся в контакте со всеми соответствующими странами», - заявил Трамп

Ситуация с распространением коронавируса нового типа на территории США находится под контролем властей. Соответствующее сообщение в Twitter написал президент США Дональд Трамп.

"Коронавирус находится в значительной степени под контролем в США. Мы находимся в контакте со всеми и всеми соответствующими странами. ЦКПЗ (федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США — Ред.) и Всемирная организация здравоохранения работают усердно и очень умно", — написал президент. Он добавил, что "фондовый рынок начинает выглядеть очень хорошо для" него.

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Индексы значительно снизились по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в свете опасений, что распространение нового коронавируса может нанести ущерб мировой экономике. Американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 1 031,61 пункта (3,56%) и установился на отметке 27 960,80 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 111,86 пункта (3,35%) и оказался на отметке 3 225,89 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 355,31 пункта (3,71%), до 9 221,28 пункта.

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Напомним, что, по последней информации, в Италии насчитывается не менее 230 зараженных коронавирусом COVID-19, шестеро из них скончались – причем трое умерли с начала суток. Более двух десятков пациентов выздоровели.

На этом фоне МИД рекомендовал украинцам не ездить в эту страну, а тем, кто уже оказался в Италии, – избегать поездок в регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где вирус распространился сильнее всего.

Больше о масштабах распространения коронавируса и состоянии зараженных украинцев читайте в спецтеме "Коронавирус проник в 34 страны: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня"

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