Трамп уверяет, что в случае переизбрания, он быстро достигнет соглашений с Ираном и КНДР

Президент США Дональд Трамп считает, что в случае переизбрания на новый срок он очень быстро достигнет соглашений с Ираном и КНДР. – пишет ТАСС.

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"Когда мы выиграем и если мы выиграем (на выборах —Ред.), мы очень быстро заключим сделку с Ираном. Мы заключим сделку с Северной Кореей очень быстро", — заявил американский лидер.

"Если бы я не выиграл выборы в 2016 году, наша страна сейчас была бы в состоянии войны с Северной Кореей. Возможно, конечно, она бы уже и закончилась к этому времени. Но это была бы очень неприятная война", — добавил он.

Благодаря проводимой им политике, считает Трамп, ситуация сейчас полностью противоположная. "У нас действительно есть сейчас отношения с Северной Кореей, чего на самом деле не удавалось сделать предыдущим администрациям", — подчеркнул Трамп. "Иран очень хочет заключить с нами соглашение", — убежден также хозяин Белого дома.

Отношения между США и Ираном резко обострились после одностороннего выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и восстановления против Тегерана режима американских экономических санкций, в том числе в сфере нефтяного экспорта. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что готов к возобновлению диалога с иранскими властями.

Реклама Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Пхеньяну "потерей всего" достигнутого в рамках мирных инициатив между двумя странами, а также "особых отношений" лидера Северной Кореи с главой Белого дома, если КНДР откажется от денуклеаризации. Как сообщалось, в связи с испытанием на ракетном полигоне Сохе, в Северной Корее заговорили об "очередном изменении стратегического статуса" страны. Ранее постоянный представитель КНДР при ООН заявил, что Северная Корея сняла проблему ядерного разоружения с повестки дня переговоров с США.

Как известно, президент США Дональд Трамп на протяжении последних лет провел три личных встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, по результатам которых неоднократно заявлял о заинтересованности Пхеньяна избавиться от санкций США в обмен на ядерное разоружение.

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