Трамп уволил помощницу, которая была с ним с первого дня президентства: подробности

Президент США добавил, что даже не рассуждал о том, следует ли увольнять помощницу - решение было автоматическим

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп, от которого бегут министры и генералы, заявил, что уволил свою личную помощницу Мадлен Вестерхут за то, что она раскрыла журналистам личную информацию о его семье и допустила нелестные комментарии в адрес его детей, передает The Washington Post.

По словам Трампа, в пятницу он говорил по телефону с Вестерхут, которая была "очень расстроена". Она призналась Трампу, что сказала репортерам "что-то о его детях" не для записи.

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Президент США добавил, что даже не рассуждал о том, следует ли увольнять помощницу – решение было "автоматическим".

"Я думаю, что журналисты повели себя очень нечестно, поскольку это должно было остаться без огласки. Но, тем не менее, вы не говорите те вещи, которые она сказала, которые были немного болезненны для некоторых людей", - добавил он.

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Вестерхут, служившая личной помощницей Трампа с первого дня работы его администрации, ушла в отставку в четверг, 29 августа.

Напомним, ранее Дональд Трамп уволил директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, который отработал всего 10 дней.



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