Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, прокомментировавший недавно формирование нового правительства Украины, покидает свой пост по просьбе Дональда Трампа.
"Я проинформировал Джона Болтона вчера вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", – написал американский президент во вторник, 10 сентября, в Twitter.
По его словам, он попросил Болтона подать в отставку, и соответствующее прошение поступило сегодня утром.
Трамп добавил, что объявит имя нового советника по нацбезопасности на следующей неделе.
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Напомним, Болтон был 27-м советником президента США по национально безопасности. Он занимал эту должность с 9 апреля 2018 года.
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