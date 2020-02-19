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Трамп уволил топ-чиновника, который поддерживал Украину

19 февраля, 23:12

Замминистра обороны США Джон Род выступал против замораживания помощи Украине

Джон Род, главный политический чиновник Пентагона, заместитель Министра обороны США подал в отставку. Он неоднократно критиковал политику президента США Дональда Трампа и предостерегал его от прекращения военной помощи Украине в прошлом году. За это он и лишился должности, передает CNN.

"Как я понял, вы потребовали, чтобы я ушел в отставку с поста заместителя министра обороны по политическим вопросам. Как вы и просили, я ухожу" – написал Род в своем письме Трампу, которое имеется в распоряжении журналистов.

Джон Род — последний высокопоставленный чиновник национальной безопасности, который был вовлечен в скандал с Украиной. Именно он в свое время заверил Конгресс, что Украина приступила к значительным реформам и достойна финансовой помощи в размере 250 миллионов долларов США, выдачу которых собирались заморозить. Именно его слово оказалось решающим для Конгресса.

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"Приостановка помощи в области безопасности в это время поставит под угрозу это уникальное окно возможностей и подорвет наши оборонные приоритеты с ключевым партнером в стратегическом соревновании с Россией", – так обосновал Род необходимость предоставить помощь Украине.

Дональд Трамп принял отставку и поблагодарил Рода за работу. Об этом он написал в своем Twitter.

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Напомним, в сентябре прошлого года Трамп заморозил выделение Украине 250 миллионов долларов на оборону. Таким образом он хотел добиться от президента Украины Владимира Зеленского начала расследования против фаворита будущей президентской гонки – демократа Джо Байдена.

Это стало основанием для начала процедуры импичмента Трампа, но она закончилась провалом.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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США Пентагон Дональд Трамп импичмент Трампа

Источник: Сегодня

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