Трамп в Белом доме вручил медаль и грамоту собаке, участвовавшей в ликвидации лидера ИГИЛ

Президент также встретился с членами группы спецназа, которая организовала операцию по ликвидации аль-Багдади

Фото: REUTERS/Tom Brenner

Служебную собаку по кличке Конан, которая сыграла ключевую роль в операции по ликвидации лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, принял в понедельник в Белом доме президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал CBS.

"Эта собака невероятная", – заявил президент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома во время встречи с Конаном.

"Никто не будет связываться с Конаном", - добавил он, назвав собаку "крепким орешком".

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Видео: Reuters

Отмечается, что президент вручил Конану медаль и грамоту за героическую службу.

Президент также встретился с членами группы спецназа, которая организовала операцию по ликвидации аль-Багдади.

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Собака породы малинуа (разновидность бельгийской овчарки), названая в честь американского комика Конана О'Брайена, получила ранения во время операции по ликвидации аль-Багдади, однако к настоящему моменту поправилась.

Напомним, что 27 октября президент США Дональд Трамп официально заявил о ликвидации самого опасного террориста в мире. Он отметил, что у Америки нет сомнений в гибели Абу Бакра аль-Багдади, потому что удалось проверить его ДНК. Как сообщили СМИ, останки террориста сбросили в море.

Ранее сообщалось, что на местонахождение главаря ИГИЛ указал информатор, но кем он был неизвестно. Одни источники называют его арабом-суннитом, который хотел отомстить за гибель родственника, другие – бывшим соратником аль-Багдади, который стал перебежчиком, разочаровавшись в нем. Также сообщалось, что планы убежища архитеррориста были обнаружены курдской разведкой.

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