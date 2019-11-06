Трамп в мае направил Зеленскому письмо с обещанием "непоколебимой поддержки" – СМИ

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп в мае направил Владимиру Зеленскому письмо с поздравлениями с избранием на пост президента, в котором пообещал ему "непоколебимую поддержку" со стороны Соединенных Штатов. Письмо американского лидера от 29 мая опубликовал во вторник новостной портал Daily Beast.

"Вашингтон и Киев являются непоколебимыми партнерами, работающими вместе для реализации общего видения стабильной, процветающей и демократической Украины, интегрированной в евроатлантическое сообщество", - указал Трамп.

"Как Вы отметили в своей речи по случаю победы на выборах, Ваше избрание доказало, что демократия возможна в любой стране бывшего советского региона. Успех Украины является примером триумфа демократии над возрождающимся деспотизмом. Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима", – говорится в письме.

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Трамп также пригласил Зеленского встретиться с ним в Белом доме, как только они смогут "подобрать подходящее время".

Как отмечает портал, язык письма сильно расходится с высказываниями в отношении Украины, которые Трамп позволял себе в личных беседах с представителями своей администрации.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп ненавидел Украину с первых дней пребывания на посту.

Кроме того, президент США Дональд Трамп намерен встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

Ранее американские СМИ сообщили, что в июле Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Несмотря на то, что и в Киеве, и в Вашингтоне факт давления отрицали, нижняя палата Конгресса все же инициировала процедуру импичмента.

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