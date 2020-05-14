Трамп внес в Сенат кандидатуру нового посла США в Украине

Новым послом США в Украине может стать Кит Дейтон

Президент США Дональд Трамп внес на рассмотрение американского Сената кандидатуру Кита Дейтона на должность посла в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Кандидатура отправлена в Сенат: Кит Дейтон выдвигается на должность чрезвычайного и полномочного посла на Украине", — отмечается в тексте.

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О намерении выдвинуть Дейтона на эту должность Трамп сообщил 2 мая 2020 года.

Дейтону – 71 год.

Он получил степень бакалавра гуманитарных наук, степень магистра истории и степень магистра международных отношений. Владеет русским языком и немного разговаривает по-немецки.

Кроме опыта в военно-политической сфере, за время своей службы генерал Дейтон занимал четыре командные должности в качестве офицера-артиллериста, он также был офицером по оперативным вопросам и начальником штаба.

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Генерал Дейтон работал директором по оперативным вопросам и директором по агентурной разведке Разведывательного управления министерства обороны в Вашингтоне, в том числе был директором Группы по изучению Ирака для операции "Иракская свобода" в Ираке; затем возглавлял Управление стратегии, планирования и политики министерства Сухопутных войск, прежде чем получил назначение в Иерусалим в декабре 2005 года.

Также он хорошо знаком с ситуацией в Украине и сейчас является американским военным советником США для нашей страны в сфере обороны.

По мнению директора Дипломатической академии Украины Сергея Корсунского, это очень удачная для Киева кандидатура.

Ранее мы писали о том, почему назначение нового американского посла – хороший сигнал для Киева.

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Добавим, что экс-посол США в Украине Мари Йованович стала фигурантом процесса импичмента президента Трампа, а потом ушла с поста.

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