Трамп вновь усомнился в умственных способностях Байдена

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в очередной раз подверг сомнения умственные способности фаворита праймериз у демократов Джо Байдена.
"Джо Байден только что сказал: "Мы верим в факты, а не в правду". Кто-то действительно считает, что в плане интеллекта он подходит для работы президентом?", – спросил он в твиттере.
"Мы "играем" в очень большом и сложном мире. А Джо не соображает!", – добавил Трамп.
Президент США регулярно выражает сомнения по поводу интеллектуальных способностей 76-летнего Байдена, которого прозвал "Сонным Джо".
Ранее в августе бывший вице-президент США Байден подвергся критике со стороны многих политиков, когда в ходе выступления заявил, что "дети из бедных семей столь же умны и талантливы, что и белые дети".
В настоящее время, согласно результатам опросов, Байден сохраняет лидирующие позиции среди демократов, ведущих борьбу за выдвижение кандидатом в президенты США от их партии.
Сам Трамп планирует на выборах 2020 года добиться переизбрания на второй срок.
Напомним, Байден объявил об официальном вступлении в гонку 25 апреля. Он намерении баллотироваться на пост президента, заявили уже около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.
В свою очередь сам президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.
Мы также писали о секс-скандале вокруг этого политика. Не так давно несколько женщин заявили, что Байден проявлял к ним знаки внимания, которые вполне можно расценить как сексуальные домогательства – гладил по волосам, трогал за бедра и целовал в затылок.
Выдвижение кандидатов в президенты в США началось еще в январе. В материале "В США стартовали выборы президента: кто против Трампа" сайт "Сегодня" подробно расписал диспозицию, сложившуюся в станах демократов и республиканцев на момент старта. Интригой на тот момент было несколько вопросов.
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