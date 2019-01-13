Трамп вновь заявил о необходимости стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что строительство стены на границе с Мексикой положительно отразится на уровне безопасности в стране.

"Строительство стены на южной границе снизит уровень преступности по всей стране! Ущерб, нанесенный нашей стране из-за слабой границы – наркотики, преступность и многое другое – намного больше, чем временная приостановка работы федеральных ведомств (шатдаун), которую демократы могут легко исправить, как только вернутся в Вашингтон!", – написал Трамп в "Твиттере" в воскресенье.

Ранее Трамп заявил, что стена, которую США намерены построить на границе с Мексикой, чтобы препятствовать проникновению на свою территорию нелегальных мигрантов, будет из стали.

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США пока не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из казны.