Трамп возмущен, что Макрон посылает Ирану противоречивые сигналы

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Президент США Дональд Трамп считает, что его французский коллега Эмманюэль Макрон посылает Ирану противоречивые сигналы" и не имеет права говорить с Тегераном от имени Вашингтона. Об этом глава американской администрации написал в Twitter.

"У Ирана серьезные финансовые проблемы. Они отчаянно хотят поговорить с США, но им посылаются противоречивые сигналы от всех, кто претендует на то, чтобы представлять нас, в том числе от президента Франции Макрона. Я знаю, что Эмманюэль хочет как лучше, как и все остальные, но никто не говорит за США, кроме самих США. Никто не уполномочен каким-либо образом представлять нас", — заметил Трамп. Но он не пояснил, о каких именно действиях Макрона идет речь.

Но ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на иранские источники сообщил, что Макрон в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Хасаном Роухани предложил ему проект по вложению в механизм INSTEX 15 млрд долларов. Также телеканал информировал, что французский лидер пригласил иранского президента посетить в качестве почетного гостя саммит стран Группы семи, который пройдет в Биаррице с 24 по 26 августа. Однако позже в администрации французского президента опровергли информацию о приглашении.

Во вторник в Вашингтоне встретились министр энергетики США Рик Перри и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех. Как говорилось в распространенном заявлении пресс-службы Министерства энергетики США, две стороны договорились вместе противостоять попыткам Ирана дестабилизировать мировой рынок нефти.

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Антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года — вскоре после того, как президент Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. США с ноября 2018 года дали восьми странам — Китаю, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции — полгода на продолжение импорта иранских углеводородов, но 2 мая действие этих исключений завершилось.

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Напомним, что 4 августа, спустя четыре дня после события, власти Ирана заявили, что задержали в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер.

Ранее Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Сообщается, что судно соблюдало правила навигации и международные нормы. Британская транспортная компания Norbulk Shipping UK подтвердила, что ее танкер Mesdar получил разрешение продолжать движение после того, как он был захвачен вооруженными людьми после пересечения Ормузского пролива.

Евросоюз настаивал на немедленном освобождении Ираном британского танкера Stena Impero и его команды . Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант планировал объявить о пакете санкций по отношению к Ирану за захват британского нефтяного танкера.

Кроме того, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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