Трамп возмутился: 14 американцев с коронавирусом вернулись на родину

Глава Белого дома Дональд Трамп возмутился решением своих советников, которые разрешили 14 американцам, инфицированных коронавирусом, вернуться в Соединенные Штаты из Японии.

Как стало известно, американцы провели две недели в карантине на борту круизного лайнера Diamond Princess, где вирусом заболели сотни людей, сообщает Washington Post.

Две недели назад было принято решение о том, что граждан США доставят домой на двух чартерных самолетах, а пациентов, у которых обнаружили симптомы коронавируса, оставят в Японии.

Трампу сообщили об этом, и он согласился, что здоровые пассажиры не должны находиться в самолете. Однако Госдепартамент и топ-чиновник из американского Минздрава в конечном итоге решили вернуть 14 американцев, и поместить их в изолятор, но не сообщили об этом президенту.

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Изменение планов произошло поздно вечером в воскресенье, когда 328 американцев сидели в автобусах на взлетно-посадочной полосе Токийского аэропорта Ханэда, и результаты тестов показали, что 14 пассажиров были заражены вирусом, но еще не проявляли симптомов.

Трамп узнал о решении после его принятия и разозлился, что с ним не посоветовались, жалуясь, что это решение может повредить его администрации.

С тех пор Трамп провел несколько переговоров с высшими чиновниками Белого дома и напомнил о необходимости сообщать о подобных ситуациях президенту, добавив, что не согласен с принятым решением.

До того, как пассажиров круизного лайнера не вернули домой, в США было 15 подтвержденных случаев заболевания. На момент принятия этого решения количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось бы почти в два раза.

В пятницу Центр контроля и предотвращения заболеваний сообщил, что в настоящее время 28 жителей США, доставленных домой с круизного лайнера Diamond Princess, получили положительный результат на вирус.

Напомним, ранее первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Ливане. Также мы сообщали, что власти Израиля сообщили о первом случае заражения на территории страны. Инфицированной оказалась женщина с круизного лайнера Diamond Princess, на котором обнаружили вспышку коронавируса.

Инкубационный период при вызванном новым коронавирусом заболевании составляет в среднем 5-6 дней.Эти оценочные данные привела Всемирная организация здравоохранения в опубликованном информационном бюллетене.

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