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Трамп врал о разговоре с Зеленским: анализ лжи президента

20 января, 20:05

Журналисты подсчитали, сколько раз Дональд Трамп обманывал за время своего президентства

/ Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

С момента своей инаугурации в 2017 году президент США Дональд Трамп не менее 16 200 раз публично лгал или делал вводящие в заблуждение заявления.

Об этом 20 января сообщили в издании The Washington Post, ссылаясь на свою базу Fact Checker, в которой собираются и анализируются каждое подозрительное заявление главы государства.

По подсчетам журналистов, в первый год своего президентства Трамп солгал 1999 раз (в среднем около шести раз в день), в 2018-м — 5689 (почти 16 раз ежедневно), а за весь 2019-й год — 8155 раз (более 22 раз в день).

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В целом, по состоянию на свой 1095 день правления (19 января 2020 года, когда была опубликована статья), у Трампа обнаружили 16 241 лживое заявление. Таким образом, в среднем он публично врал или вводил в заблуждение по 14,8 раз в день.

Также авторы исследования утверждают, что Трамп сделал около 1000 лживых заявлений насчет так называемого Ukrainegate – расследования о его предполагаемом давлении на Киев ради начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена, который считается главным соперником Трампа на президентских выборах в ноябре.

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В частности, Трамп почти 70 раз называл донос информатора о телефонной беседе с его украинским коллегой Владимиром Зеленскимм "неточным", тогда как содержание звонка было точно передано в жалобе. Кроме того, Трамп почти 100 раз называл этот разговор "идеальным", хотя это сильно встревожило других чиновников Белого дома.

Напомним, этот скандал стал поводом для начала процедуры импичмента 45-го президента США – Палата представителей приняла соответствующую резолюцию и передала документ для одобрения Сенатом.

Также стоит отметить, что во лжи Дональда Трампа уличил и помощник его личного адвоката Лев Парнас – он заявил, что президент отменил прошлогоднюю поездку в Польшу не из-за надвигающегося торнадо, а из-за личных счетов с Зеленским.

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