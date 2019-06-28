Трамп встретился с Абэ на G20: что обсуждали

Два лидера обсудили общие приоритеты на встрече G20, включая их совместные усилия по обеспечению уважения суверенитета

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на переговорах в Осаке в пятницу подтвердили схожесть своих позиций по вопросам торговли, а также по теме КНДР и Ирана. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Два лидера обсудили общие приоритеты на встрече G20, включая их совместные усилия по обеспечению уважения суверенитета, верховенства закона и принципа свободной, честной и основанной на взаимности торговле, — указано в сообщении. — Они подтвердили свою приверженность сотрудничеству США и Японии по общим вызовам в сфере безопасности, включая КНДР и Иран".

Трамп и Абэ высказались в пользу углубления и расширения взаимодействия двух стран в различных сферах, включая технологическое преимущество и укрепление систем для охраны конфиденциальной информации и обмена технологиями.

Саммит G20 будет уже четырнадцатым в истории и первым, который организуют в Японии. Сам форум открывается в пятницу и продлится до 29 июня в международном выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе.

Напомним, что ранее Трамп побывал с визитом в Японии. Трамп вместе с премьер-министром Синдзо Абэ посетил один из крупнейших кораблей японских ВМС — вертолетоносец "Кага" — на базе Йокосука у входа в Токийский залив. Лидеры двух государств подчеркнули, что военный союз Вашингтона и Токио сейчас крепок как никогда. Трамп также выступил перед американскими военнослужащими на универсальном десантном корабле ВМС США Wasp на базе Йокосука.

Накануне президент встретился с новым императором Японии Нарухито, став первым иностранным лидером, удостоившимся аудиенции у монарха.

Напомним, что ранее в Японии началась эра "Рейва" – император Нарухито взошел на престол. В церемонии приняли участие почти 270 человек, включая императрицу Масако, премьер-министра Синдзо Абэ и других властей.

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