Трамп встретится с главами карибских стран, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле

Президент США надеется на совместную работу со странами в регионе

Фото: AFP

Трамп встретится с главами карибских стран, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/696/e26/5c8696e260a52.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/696/e26/5c8696e260a52.jpg 2019-03-20T02:20:00+02:00 США Президент США надеется на совместную работу со странами в регионе

Президент США Дональд Трамп встретится 22 марта с лидерами карибских стран, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле и противостояние экономической политике Китая в регионе.

"Президент Дональд Трамп встретится 22 марта с лидерами Содружества Багамских Островов, Доминиканской Республики, Республики Гаити, Ямайки и Сент-Люсии", — говорится в документе. "Президент воспользуется этой встречей для возможности поблагодарить страны за их поддержку мира и демократии в Венесуэле", — сообщает пресс-служба. "Президент надеется на совместную работу со странами в регионе для укрепления сотрудничества в области безопасности и противостояния хищническим экономическим практикам со стороны Китая", — отмечает также Белый дом.

Напомним, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Власти США ранее неоднократно заявляли об угрозе со стороны Китая, который, по их мнению, пытается расширить свое политическое влияние в мире с помощью экономического давления на иностранные государства. Президент Трамп ранее неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР, обвинял Пекин в хищении американской интеллектуальной собственности и технологий и "несправедливой торговой практике".

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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