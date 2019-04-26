Трамп встретится с премьер-министром Японии, чтобы обсудить ситуацию вокруг КНДР

Это важная возможность для лидеров, чтобы обменяться мнениями вокруг ситуации в КНДР, а также скоординировать усилия

Фото: AFP.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу обсудят в Белом доме события вокруг КНДР, а также координацию шагов с Республикой Корея. Об этом заявил представитель американской администрации.

"Это важная возможность для лидеров, чтобы обменяться мнениями вокруг ситуации в КНДР, а также скоординировать усилия. Дальнейшая координация этих усилий, конечно, будет проходить с союзниками и партнерами США, в частности с Республикой Корея, чтобы достичь проверяемой и окончательной денуклеаризации Северной Кореи", — заявил он.

Трамп затем отправится с визитом в Японию и станет первым иностранным лидером, который встретится с новым императором. Император Японии Нарухито взойдет на престол 1 мая после отречения его отца Акихито. Поскольку речь идет о государственном визите, Трамп будет удостоен аудиенции у императорской четы Японии.

Ранее сообщалось, что лидеры двух государств могут посетить турнир по сумо и сыграть в гольф. Последний визит Трампа в Японию состоялся в ноябре 2017 года.

Напомним, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести встречу, посвященную подписанию торгового соглашения между странами, во время визита американского лидера в Японию.

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