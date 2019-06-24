Трамп ввел санкции в отношении лидера Ирана

Президент пояснил, что новые санкции не позволят Хаменеи пользоваться американской финансовой системой

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи, передает агентство Bloomberg.

Об этом решении Трамп сообщил в понедельник журналистам в Белом доме и подписал соответствующий указ.

Президент отметил, что санкции также коснутся окружения аятоллы.

"Я думаю, что мы продемонстрировали много сдержанности, но это не значит, что мы собираемся демонстрировать ее в будущем", - так прокомментировал Трамп свое решение, отметив, что предпочитает санкции военному удару.

"Активы аятоллы Хаменеи и его администрации не укроются от санкций. Эти меры представляют собой пропорциональный и мощный ответ на все более провокационные действия Ирана", – подчеркнул Трамп.

"Мы продолжим наращивать давление на Иран, пока режим не откажется от своей опасной активности и целей, включая попытки получить ядерное оружие, увеличить объемы обогащенного урана, разрабатывать баллистические ракеты, участвовать в террористической деятельности и поддерживать, разжигать конфликты за рубежом и совершать враждебные... акты против США и их союзников", - пояснил Трамп.

Президент пояснил, что новые санкции не позволят Хаменеи пользоваться американской финансовой системой. Трамп также заявил, что Хаменеи несет ответственность за враждебное поведение Ирана.

Ранее Трамп озвучил планы ввести в понедельник дополнительные санкции против Ирана, чтобы усилить экономическое давление на Тегеран и не допустить появления у него ядерного оружия. В то же время президент заявил, что хотел бы однажды отменить все ограничительные меры, и чтобы Иран "вновь стал процветающей нацией, причем чем раньше, тем лучше", но он не допустит, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео в своем заявлении опроверг данные, часть из которых была опубликована рядом СМИ со ссылкой на собственные источники. В частности, он подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп не направлял через Оман послание руководству Ирана о планируемом американском ударе.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

Ранее Трамп напомнил о новых американских санкциях в отношении Ирана.

О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:

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