Сделать стартовой
26,27
29,72
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Трамп ввел санкции в отношении лидера Ирана

24 июня, 20:44

Президент пояснил, что новые санкции не позволят Хаменеи пользоваться американской финансовой системой

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи, передает агентство Bloomberg.

Об этом решении Трамп сообщил в понедельник журналистам в Белом доме и подписал соответствующий указ.

Президент отметил, что санкции также коснутся окружения аятоллы.

"Я думаю, что мы продемонстрировали много сдержанности, но это не значит, что мы собираемся демонстрировать ее в будущем", - так прокомментировал Трамп свое решение, отметив, что предпочитает санкции военному удару.

"Активы аятоллы Хаменеи и его администрации не укроются от санкций. Эти меры представляют собой пропорциональный и мощный ответ на все более провокационные действия Ирана", – подчеркнул Трамп.

"Мы продолжим наращивать давление на Иран, пока режим не откажется от своей опасной активности и целей, включая попытки получить ядерное оружие, увеличить объемы обогащенного урана, разрабатывать баллистические ракеты, участвовать в террористической деятельности и поддерживать, разжигать конфликты за рубежом и совершать враждебные... акты против США и их союзников", - пояснил Трамп.

Президент пояснил, что новые санкции не позволят Хаменеи пользоваться американской финансовой системой. Трамп также заявил, что Хаменеи несет ответственность за враждебное поведение Ирана.

Ранее Трамп озвучил планы ввести в понедельник дополнительные санкции против Ирана, чтобы усилить экономическое давление на Тегеран и не допустить появления у него ядерного оружия. В то же время президент заявил, что хотел бы однажды отменить все ограничительные меры, и чтобы Иран "вновь стал процветающей нацией, причем чем раньше, тем лучше", но он не допустит, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео в своем заявлении опроверг данные, часть из которых была опубликована рядом СМИ со ссылкой на собственные источники. В частности, он подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп не направлял через Оман послание руководству Ирана о планируемом американском ударе.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

Ранее Трамп напомнил о новых американских санкциях в отношении Ирана.

О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Иран, США, санкции, хаменеи

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп ввел санкции в отношении лидера Ирана". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

Фантастические твари Днепра: какие животные живут в нашей области

О чем «рассказывает» анализ крови и как его надо сдавать

Стало известно, кому в июле увеличат пенсии и социальные выплаты

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

Как мы воспитываем дочерей бессильными перед мужским насилием

Житель Донецка показал, как сейчас выглядят крупные ТЦ

Маму убил родной сын. Трагедия в семье вратаря-легенды из РФ

Путин получил важную победу в Молдове: станет ли Украина жертвой

Звездой королевского выхода на балкон стал младший сын Кейт...

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Сегодня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Сегодня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

Вчера, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Где-то жара, а где-то дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю

22 июня, 07:37

В понедельник, 24 июня дождей и небольшой прохлады стоит ждать только в западных областях

Удивительные розовые озера в Украине: где они находятся

7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой

В Днепре мужчина расстрелял соседку
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь