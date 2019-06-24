Трамп ввел санкции в отношении лидера Ирана
Президент пояснил, что новые санкции не позволят Хаменеи пользоваться американской финансовой системой
Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи, передает агентство Bloomberg.
Об этом решении Трамп сообщил в понедельник журналистам в Белом доме и подписал соответствующий указ.
Президент отметил, что санкции также коснутся окружения аятоллы.
"Я думаю, что мы продемонстрировали много сдержанности, но это не значит, что мы собираемся демонстрировать ее в будущем", - так прокомментировал Трамп свое решение, отметив, что предпочитает санкции военному удару.
"Активы аятоллы Хаменеи и его администрации не укроются от санкций. Эти меры представляют собой пропорциональный и мощный ответ на все более провокационные действия Ирана", – подчеркнул Трамп.
"Мы продолжим наращивать давление на Иран, пока режим не откажется от своей опасной активности и целей, включая попытки получить ядерное оружие, увеличить объемы обогащенного урана, разрабатывать баллистические ракеты, участвовать в террористической деятельности и поддерживать, разжигать конфликты за рубежом и совершать враждебные... акты против США и их союзников", - пояснил Трамп.
Президент пояснил, что новые санкции не позволят Хаменеи пользоваться американской финансовой системой. Трамп также заявил, что Хаменеи несет ответственность за враждебное поведение Ирана.
Ранее Трамп озвучил планы ввести в понедельник дополнительные санкции против Ирана, чтобы усилить экономическое давление на Тегеран и не допустить появления у него ядерного оружия. В то же время президент заявил, что хотел бы однажды отменить все ограничительные меры, и чтобы Иран "вновь стал процветающей нацией, причем чем раньше, тем лучше", но он не допустит, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео в своем заявлении опроверг данные, часть из которых была опубликована рядом СМИ со ссылкой на собственные источники. В частности, он подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп не направлял через Оман послание руководству Ирана о планируемом американском ударе.
Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.
Ранее Трамп напомнил о новых американских санкциях в отношении Ирана.
О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Трамп ввел санкции в отношении лидера Ирана". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"