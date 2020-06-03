Трамп выбрал пять компаний, которые будут производить вакцину от коронавируса: озвучен список

Белый дом во главе с Дональдом Трампом, который заявлял, что США смогут первыми разработать вакцину от новой пневмонии, выбрал пять компаний, которые, вероятнее всего, будут производить вакцину от нового коронавируса. Об этом заявила The New York Times со ссылкой на источники.

Речь идет о вакцинах компаний Moderna, Merck, Johnson & Johnson, Pfizer и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом.

Но официальное объявление об этом будет сделано Белым домом в течение ближайших недель. Компании получат доступ к дополнительному финансированию со стороны правительства, содействие в проведении клинических испытаний и логическую поддержку даже до того, как будет определена наиболее эффективная вакцина. Детали контрактов и точные суммы финансирования проекта пока не раскрываются. Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca уже получили 2,2 млрд долларов федерального финансирования на поддержку своих программ по разработке вакцин.

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Вакцины Moderna и AstraZeneca сейчас находятся на так называемой второй стадии испытаний, что означает, что их эффективность тестируется на ограниченных группах людей. В начале июля ожидается переход к более масштабным тестам.

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В испытаниях каждой вакцины примут участие по 30 тысяч человек, будут охвачены все возрастные группы. Существует также возможность, что тесты будут проводиться за пределами США, в других регионах, например, наиболее пострадавших от пандемии.

Ранее Трамп сообщил, что разработка вакцины от коронавируса идет быстрее, чем ожидалось. В начале мая американский лидер заявил, что специалисты в США, вероятнее всего, создадут вакцину от коронавируса до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что в России вакцину от коронавируса будут испытывать на солдатах.

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