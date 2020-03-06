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Трамп выделил 8,3 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

6 марта, 17:32

Станислав Кожемякин

Полмиллиарда "отрежут" от программе медицинского страхования Medicare, а остальное - экстренные расходы

Американский президент Дональд Трамп подписал принятый ранее Сенатом законопроект о выделении более 8 млрд долларов из казны на борьбу с распространением коронавирусной эпидемии.

В частности, закон предусматривает использование для борьбы с инфекцией 500 млн, которые выделяются на телемедицину по программе медицинского страхования Medicare, а также 7,8 млрд долларов в виде экстренных расходов.

Таким образом, общий объем средств, направленных на борьбу с COVID-19, составит 8,3 млрд долларов.

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"Это непредвиденная проблема. Она пришла из ниоткуда", – отметил Трамп после подписания законопроекта 6 марта.

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Напомним, накануне вице-президент США Майк Пенс, которого назначили главным в Белом доме по реагированию на эпидемию COVID-19, признал дефицит в его стране тестов для диагностики этой инфекции.

По данным университета Джона Хопкинса, количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США достигло двухсот при 14 случаях летального исхода.

А ранее на этой неделе американский президент Дональд Трамп обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний, призвав их ускорить разработку вакцины от коронавируса.

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эпидемия коронавирус Дональд Трамп

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