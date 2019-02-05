Трамп выдвинул кандидата на должность министра внутренних дел

45-й президент США быстро прославился своей решительной кадровой политикой

Фото: AFP

Трамп выдвинул кандидата на должность министра внутренних дел //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8b8/3ee/5c58b83ee5949.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8b8/3ee/5c58b83ee5949.jpg 2019-02-05T00:12:00+02:00 США 45-й президент США быстро прославился своей решительной кадровой политикой

Президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении кандидатуры Дэвида Бернхардта на пост министра внутренних дел США.

"Я рад сообщить, что и. о. министра внутренних дел Дэвид Бернхардт будет выдвинут на пост министра внутренних дел", — написал президент в понедельник на своей странице в "Твиттере".

Напомним, что предыдущий министр Райан Зинке ушел с должности в связи с обвинениями в растрате бюджетных средств.

Как известно, 45-й президент США быстро прославился своей решительной кадровой политикой: только в марте-апреле прошлого 2018 года Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, советника по нацбезопасности Герберта Макмастера и директора Национального экономического совета Гэри Кона.

Но форменный исход из Белого дома высокопоставленных чиновников администрации Трампа начался в октябре прошлого года, когда президент принял заявление об отставке одной из своих самых, казалось бы, верных соратниц – постпреда в ООН Никки Хейли. Как сообщает CNN, она подала заявление во вторник, 9 октября.

Читайте историю громких отставок в Белом доме и Пентагоне в специальном материале сайта "Сегодня".

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