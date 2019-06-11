Трамп высоко оценил работу спасателей после аварии вертолета в Нью-Йорке

Американская администрация готова оказать им поддержку

Фото: REUTERS/Joshua Roberts.

Президент США Дональд Трамп высоко оценил действия сотрудников спасательной службы Нью-Йорка, устраняющих последствия неудачной посадки вертолета на крышу небоскреба в Нью-Йорке.

"Я проинформирован о крушении вертолета в Нью-Йорке. Феноменальная работа, проделанная нашими великолепными сотрудниками служб экстренного реагирования, которые в настоящее время находятся на месте происшествия. Спасибо вам за то, что вы делаете 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году", – написал Трамп в Twitter

Президент США заверил спасателей, что если им что-либо потребуется, американская администрация всегда будет готова оказать им поддержку.

Ранее сообщалось, что вертолет упал в районе, где в радиусе более трех километров запрещены полеты из-за непосредственной близости башни Trump Tower.

Ранее в условиях плохой видимости и при дожде вертолет совершил неудачную посадкуна вертолетную площадку на крыше Manhattan Midown Building – здания в нью-йоркском районе Манхэттен.

На крыше здания возник пожар, который удалось быстро потушить, людей из небоскреба эвакуировали. Спасатели сообщили, чтопилот вертолета погиб.

Напомним, в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.

Вертолет Ми-8 упал во время выполнения плановых учений "День – Ночь" вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области. Вертолет упал в лесополосе примерно в трех километрах от упомянутого села.

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В результате аварии погибли четверо членов экипажа.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.

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