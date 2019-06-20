Трамп за сутки собрал почти 25 млн долларов пожертвований на переизбрание президентом

Дональд Трамп собрал на свое переизбрание рекордные 24,8 млн долларов менее чем за 24 часа

Фото: REUTERS/Leah Millis.

Президент США собрал 24,8 млн долларов пожертвований в первый день своей избирательной кампании, сообщила председатель Национального комитета Республиканской партии США Ронна Макдэниел.

"Дональд Трамп собрал на свое переизбрание рекордные 24,8 млн долларов менее чем за 24 часа. Уровню энтузиазма в отношении президента нет равных и нет подобного", – написала она в своем Twitter.

Дональд Трамп сообщил о начале подготовки к выборам 2020 года на встрече со своими сторонниками в городе Орландо, штат Флорида. Он продолжил идеологическую линию, выбранную в прошлой кампании. 45-ый президент США хочет, чтобы главным для Америки стали "ее собственные граждане".

Дональд Трамп объявил о желании переизбираться на второй срок в день своей инаугурации, 20 января 2017 года. Первую встречу со сторонниками он провел уже в феврале 2017 в городе Мельбурн, штат Флорида.

Напомним, до выборов президента США остается почти год, избирательная кампания в Соединенных Штатах уже началась. Выдвинуты первые кандидаты – пока что на партийные праймериз, и сайт "Сегодня" рассказал о кандидатах на пост президента США.

Также сайт представил возможных кандидатов на президентское кресло от республиканцев.

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