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Трамп задумался о постройке психбольниц в США

Сегодня, 03:58

«Нам нужно начать опять стоить психиатрические больницы», — сказал он

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп считает нужным в связи с участившимися трагедиями со стрельбой начать вновь открывать в Соединенных Штатах Америки психиатрические больницы, многие из которых были закрыты в предыдущие десятилетия. Об этом американский лидер заявил журналистам перед вылетом в штат Нью-Гэмпшир, где он выступит перед сторонниками.

"Нам нужно начать опять стоить психиатрические больницы", — сказал он. "Если мы вспомним 60-е и 70-е годы, закрылось огромное количество этих психиатрических больниц, а людей просто выпустили на улицу. И это было ужасно для нашей страны. Они закрывали их, города не могли позволить себе содержать их, так что они закрывались", — заявил Трамп. "Мы должны открывать психиатрические больницы, мы не можем позволить, чтобы эти люди разгуливали по улицам", — добавил президент.

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Процесс массового закрытия в США психиатрических больниц, куда людей могли госпитализировать, начался еще в 50-е и 60-е годы XX века и усилился в последние десятилетия. В результате содержавшихся в этих учреждениях пациентов выписывали и предлагали им вместо этого посещать врачей по месту жительства. Как отмечают специалисты, в настоящее время многие люди с психическими расстройствами в США не могут позволить себе лечение из-за отсутствия медицинской страховки, а некоторые становятся бездомными или попадают в тюрьму.

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Новости "Сегодня" писали, что ранее власти Флориды арестовали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в магазине Walmart в городе Гибсонтон. По словам шерифа округа Хиллсборо Чада Кронистера, 31-летний Уэйн Ли Паджетт был задержан через несколько часов после ложных угроз.

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека. 

Кроме того, в одном из парков в городе Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. А в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения.

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США стрельба Трамп погибшие психбольница

Источник: ТАСС

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