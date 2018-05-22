Трамп заговорил о переносе встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, если встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном по каким-то причинам не состоится в июне, то она может пройти в другое время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рейтер.

По его информации, Трамп сделал соответствующее заявление во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Белом доме.

Напомним, в Белом доме США изготовили памятную монету к первому саммиту страны с КНДР, которая запланирована на 12 июня в Сингапуре, хотя та еще не состоялась.

На одной стороне монеты – президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын отчеканены в профиль на фоне флагов стран. Вокруг идет надпись на двух языках – английском и корейском, с названиями двух стран и словами "мирные переговоры". На другой – силуэты Белого дома, борта номер один и изображение печати президента США.

Всего изготовят 250 таких монет. Часть из них – поступит в продажу.

Встреча между президентом США Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном должна пройти в Сингапуре 12 июня. Однако в Пхеньяне предупредили, что не заинтересованы в проведении переговоров, центральной темой которых будет только вопрос денуклеаризации КНДР.