Трамп заговорил о переносе встречи с Ким Чен Ыном

Сегодня, 19:42

Президент США сделал соответствующее заявление во время встречи с президентом Южной Кореи

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, если встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном по каким-то причинам не состоится в июне, то она может пройти в другое время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рейтер.

По его информации, Трамп сделал соответствующее заявление во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Белом доме.

Напомним, в Белом доме США изготовили памятную монету к первому саммиту страны с КНДР, которая запланирована на 12 июня в Сингапуре, хотя та еще не состоялась.

На одной стороне монеты – президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын отчеканены в профиль на фоне флагов стран. Вокруг идет надпись на двух языках – английском и корейском, с названиями двух стран и словами "мирные переговоры". На другой – силуэты Белого дома, борта номер один и изображение печати президента США.

Всего изготовят 250 таких монет. Часть из них – поступит в продажу.

Встреча между президентом США Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном должна пройти в Сингапуре 12 июня. Однако в Пхеньяне предупредили, что не заинтересованы в проведении переговоров, центральной темой которых будет только вопрос денуклеаризации КНДР.
США, КНДР, Трамп, северная корея

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото: twitter.com/PamelaFalk

США заранее выпустили памятную монету ко встрече Трампа с Ким Чен Ыном

Сегодня, 18:50

На одной из ее сторон идет надпись на двух языках - английском и корейском, с названиями двух стран и словами "мирные переговоры"

США

Ким Чен Ын. Фото: AFP

В США оценили вероятность того, что КНДР откажется от всего своего ядерного арсенала

Вчера, 23:38

Трамп будет вынужден на переговорах с Северной Кореей пойти на определенные уступки, отметил эксперт
Загрузка...

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп опасается встречи с лидером КНДР - СМИ

Вчера, 11:25

Переговоры с Ким Чен Ыном могут стать масштабой политической неудачей

Другие страны

Фото: AFP

Журналистов из Южной Кореи не пустили на закрытие ядерного полигона в КНДР

19 Мая, 14:50

Ранее Северная Кореря приласила на мероприятие представителей СМИ из США, Южной Кореи, Китая, России и Великобритании

США

Исторический саммит Трампа и Ына пройдет 12 июня в Сингапуре. Фото: AFP

Саммит США и КНДР: почему Ким Чен Ын не откажется от ядерного оружия даже ради отмены санкций

18 Мая, 07:40

Американские эксперты считают, что Трамп в переговорах с Ыном может "выставить на торги" возможность вывода 23,5-тысячного контингента США из Южной Кореи

США

Дональд Трамп, фото AFP

Трамп пригрозил Ким Чен Ыну "ливийским сценарием", если тот не пойдет на уступки

18 Мая, 12:45

Президент США грозился "уничтожить КНДР", если те не согласятся на ядерное разоружение

США

фото AFP

Трамп исключил реализацию "ливийской модели" в КНДР

17 Мая, 23:33

Трамп напомнил, что Ливия, несмотря на отказ от ядерной программы, в итоге "была опустошена", а ее лидер Муаммар Каддафи - убит

США

фото AFP

В Белом доме сообщили о готовности Трампа встретиться с Ким Чен Ыном

17 Мая, 21:26

Встреча между президентом США и лидером КНДР должна пройти в Сингапуре 12 июня
Загрузка...