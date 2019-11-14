Трамп записал видеообращение

Американский лидер считает, что все, что сейчас происходит в стране самое большое мошенничество в истории американской политики

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

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На фоне публичных слушаний в Конгрессе США по расследованию в рамках импичмента, президент США Дональд Трамп записал обращение к американцам.

"То, что сейчас происходит это самое большое мошенничество в истории американской политики. Демократы хотят забрать ваше оружие, ваше медицинское страхование, нивелировать ваши голоса на выборах, забрать вашу свободу, судей, которых вы поддерживаете, они хотят забрать все", – отметил Трамп, очевидно имея в виду внутриполитическое противостояние с Демократической партией по важным для своих избирателей вопросами.

"Мы не можем допустить этого никогда. Мы боремся за то, чтобы осушить вашингтонское болото (Трамп обещал преодолеть коррупцию в Вашингтоне в ходе избирательной кампании 2016-го года, сравнивая ее с грязью – ред), и именно это я сейчас и делаю. Теперь вы видите, почему нам необходимо это сделать", заявил он.

"Как никогда ранее, на кону – наша страна. Все очень просто: они пытаются остановить меня, я борюсь за вас, и я никогда этого не допущу", – резюмировал Трамп.

Новости "Сегодня" писали, что в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского.

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В свою очередь, нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

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