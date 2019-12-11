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Трамп заплатил два миллиона долларов за финансирование своей кампании из благотворительного фонда

11 декабря, 04:15

Убытки говорят о злоупотреблении властью президентом, - заявила генпрокурор

REUTERS/Kevin Lamarque

REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп в соответствии с решением суда выплатил два миллиона долларов за использование средств из своего благотворительного фонда Trump Foundation для финансирования избирательной кампании в 2016 году.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на избранного генпрокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс.

"Не только Trump Foundation был закрыт за нарушения, но и президент был вынужден заплатить два млн долларов за нецелевое использование благотворительных средств ради собственной политической выгоды. Благотворительность не является средством для достижения цели, поэтому эти убытки говорят о злоупотреблении властью президентом и представляют собой победу некоммерческих (организаций — Ред.), которые следуют закону", – заявила она.

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В ноябре суд в Нью-Йорке обязал президента США выплатить в пользу ряда некоммерческих организаций два миллиона долларов в качестве компенсации убытков, которые они понесли из-за действий Трампа.

Иск к Трампу был подан в 2018 году. В нем утверждалось, что президент США и трое его детей нарушили закон о финансировании избирательных кампаний, злоупотребив льготными налоговыми условиями для благотворительных фондов и использовав Trump Foundation как "чековую книжку" для обслуживания президентской кампании Трампа.

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Фото: REUTERS/Loren Elliott

В декабре прошлого года Трамп после судебного разбирательства согласился закрыть свой благотворительный фонд Trump Foundation.

Ранее мы сообщали, что бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что президент Дональд Трамп не до конца честен, поскольку скрывает свои налоговые декларации. Политик призвав Трампа опубликовать свои налоговые документы.

Напомним, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа.

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выборы США суд благотворительность Дональд Трамп

Источник: Интерфакс

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