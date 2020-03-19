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Трамп заплатит каждому жителю США по тысяче долларов из-за коронавируса

19 марта, 16:49

Станислав Кожемякин

На несовершеннолетних американцев выделят по 500 долларов

В течение ближайших трех недель каждый совершеннолетний гражданин США получит по тысяче долларов, а каждый ребенок – по полтысячи в рамках поддержки населения в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщил в интервью Fox Business News министр финансов США Стивен Мнучин, администрация президента Дональда Трампа уже работает над этим.

В рамках масштабного пакета стимулирующих мер, которые должны поддержать американскую экономику в нынешних условиях, на прямые денежные выплаты гражданам Белый дом планирует направить 500 млрд долларов.

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При этом, если через три недели экономический кризис, спровоцированный пандемией, не пойдет на спад, американские граждане снова получат аналогичные выплаты.

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Напомним, что ранее на этой неделе Соединенных Штатах начали клинические испытания вакцины для защиты от нового коронавирусадля тестирования пригласили 45 молодых, здоровых добровольцев.

По последней информации американского Центра Хопкинса, коронавирусом в США заразились более 9,4 тыс. человек, из которых не менее 150 скончались. Как уже сообщалось, случаи инфицирования зафиксировали во всех штатах США.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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