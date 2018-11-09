Нелегалам запретили просить об убежище в США

Сегодня, 17:44

Министерства юстиции и внутренней безопасности теперь должны будут отказывать в рассмотрении обращений

Фото: AFP
Фото: AFP

Американский президент Дональд Трамп подписал новый приказ об изменениях в иммиграционное законодательство США. Как сообщает Reuters, документ был подписан в пятницу, 9 ноября.

Так, министерства юстиции и внутренней безопасности США теперь должны будут отказывать в рассмотрении обращений о предоставлении убежища лицам, незаконно пересекающим границу США.

Всех незаконно проникнувших на территорию страны людей теперь будут направлять в установленные пункты пропуска.

"Вероятнее всего, план будет быстро оспорен в суде", – отмечает агентство.

Напомним, что Пентагон направит дополнительно 5 тыс. военных на границу США с Мексикой, чтобы остановить 7 тыс. участников пешего "каравана мигрантов".

Как мы уже писали, Трамп планирует подписать указ, отменяющий право для детей иностранцев и нелегальных мигрантов на получение американского гражданства на основании рождения на территории США.

Кроме того, сообщалось, что в Вашингтоне активистки выступили против миграционной политики президента США, которые обвинили президента в нетолерантном отношение к нелегалам.
нелегалы, мигранты, Трамп, иммиграция
Источник:

"Сегодня"

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