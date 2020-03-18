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Трамп заручился поддержкой достаточного число делегатов, чтобы стать кандидатом от республиканцев на выборах

18 марта, 04:26

Елена Кузьмич

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября

Действующий президент США Дональд Трамп заручился поддержкой достаточного числа делегатов для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на предстоящих в ноябре президентских выборах.

Об этом свидетельствует выводы телеканала CNN по итогам состоявшихся первичных выборов (праймериз) в штатах Иллинойс и Флорида.

Трамп ожидаемо одержал победу в обоих штатах и в настоящее время получил голоса 1301 делегата. Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов.

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59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

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Ранее соперник Трампа экс-вице-президент США Джозеф Байденгарантировал себе победу праймериз демократов в американском штате Вашингтон.

Ранее бывший вице-президент закрепил за собой звание лидера предвыборной гонки.

Больше о противниках президента США Дональда Трампа в Демократической партии читайте на сайте "Сегодня" в статье "Кто против Трампа: сенсации и интриги праймериз в США".

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выборы США президент Дональд Трамп республиканцы

Источник: ТАСС

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