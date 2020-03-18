Трамп заручился поддержкой достаточного число делегатов, чтобы стать кандидатом от республиканцев на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп заручился поддержкой достаточного числа делегатов для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на предстоящих в ноябре президентских выборах.

Об этом свидетельствует выводы телеканала CNN по итогам состоявшихся первичных выборов (праймериз) в штатах Иллинойс и Флорида.

Трамп ожидаемо одержал победу в обоих штатах и в настоящее время получил голоса 1301 делегата. Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов.

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