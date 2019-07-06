Трамп защитил дочь, которая стал героиней исторических мемов

СМИ раскритиковали присутствие Иванки Трамп на встречах с мировыми лидерами на полях G20

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп считает, что его дочь Иванка Трамп прекрасно справилась со своими обязанностями на саммите G20 в Осаку.

По его мнению, "она прекрасно выполнила свою работу" и "понравилась иностранным лидерам". Так Трамп ответил на критику в адрес своей дочери со стороны СМИ и соцсетей после саммита G20.

Западные СМИ раскритиковали присутствие Иванки Трамп на встречах с мировыми лидерами на полях G20. Например, в ходе частной беседы президента Франции Эммануэля Макрона, британского премьера Терезы Мэй и на тот момент главы МВФ Кристин Лагард.

После саммита одна из журналисток предложила интернет-пользователям добавлять девушку к популярным изображениям с пометкой "Лишняя Иванка". Таким образом дочь лидера США оказалась на картине Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". Кроме того, ее добавили к известному фото с участниками Ялтинской конференции. Популярным стал и фотоколлаж, где Иванка Трамп мешает переходить пешеходный переход музыкантам группы "Битлз" на всемирно известной обложке альбома легендарной группы. Иванка также появилась рядом с Ди Каприо в сцене фильма "Титаник". Но главные герои не обращают на нее внимания.

Ранее "Сегодня" писали о том, как Иванка Трамп поразила роскошной фигурой в платье на свидании с мужем.

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