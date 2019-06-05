Трамп заверил, что британская система здравоохранения не была предметом торга во время переговоров

В Соединенном Королевстве доминирует государственная бесплатная система оказания медицинской помощи

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он якобы поднимал вопрос о судьбе британской системы здравоохранения в качестве предмета для торга при обсуждении перспективы заключения после Brexit американо-британского соглашения о свободной торговле. Об этом он заявил в интервью телеканалу ITV.

Он добавил, что не считает систему здравоохранения вопросом, который мог бы быть вынесен на рассмотрение сторон во время дискуссий о характере будущих торговых отношений между двумя странами. "Это не торговля", — подчеркнул Трамп.

Системы здравоохранения в Великобритании и США существенно разнятся. В Соединенном Королевстве доминирует государственная бесплатная система оказания медицинской помощи, а частное страхование и платная помощь служат лишь дополнением к ней. В США, наоборот, действует децентрализованная частная система здравоохранения лишь с элементами государственной и страховой медицины.

Напомним, Трамп находится в Великобритании с трехдневным государственным визитом. По словам президента США, он поддерживает Brexit, если выход из ЕС будет осуществлен таким образом, чтобы не нарушить экономическую и финансовую стабильность в мире.

Мы уже писали о том, что на банкете в Букингемском дворце, организованном в честь приезда президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи, королева Великобритании Елизавета II заявила, что альянс Лондона с Вашингтоном скреплен общими ценностями и потому просуществует долгие годы.

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