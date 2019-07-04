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Трамп заверил, что власти контролируют ситуацию в Калифорнии после землетрясения

4 июля, 23:19

Эпицентр землетрясения находился в 195 км к северу от Лос-Анджелес

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти контролируют ситуацию в Калифорнии, где произошло землетрясение магнитудой 6,4.

"Был в полной мере проинформирован о землетрясении в южной части Калифорнии. Кажется, что все вполне под контролем", — написал американский лидер в Twitter.

Эпицентр землетрясения находился в 195 км к северу от Лос-Анджелеса, неподалеку от города Риджкрест. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.

Мэр Риджкреста Пегги Бриден заявила, что в городе после землетрясения начались пожары, предположительно, из-за повреждения газопровода. Информация о погибших не поступала. Население Риджкреста — около 28 тыс. человек.

Ранее мы писали, что Канаду встряхнуло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 6,5.

Напомним, у побережья Индонезии сейсмологи зафиксировали два мощных землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья индонезийской провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея. Второе землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья острова Ямдена. 

Кроме того, мы сообщали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. 18 апреля на телефоны местных жителей начали поступать предупреждения о землетрясении. Как утверждают очевидцы, толчков была несколько. Самый мощный – магнитудой 6,7. Подробнее – в сюжете:


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Тег США, землетрясение, Трамп, власти, Калифорния, пожары

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Источник:

ТАСС

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