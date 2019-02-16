Трамп завил, что Синдзо Абе подал его кандидатуру на Нобелевскую премию мира

Трамп также пожаловался на Нобелевскую премию президента Барака Обамы

Фото: AFP

Трамп завил, что Синдзо Абе подал его кандидатуру на Нобелевскую премию мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f86/b13/5c5f86b13bc1d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f86/b13/5c5f86b13bc1d.jpg 2019-02-16T08:21:00+02:00 США Трамп также пожаловался на Нобелевскую премию президента Барака Обамы

Президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что премьер-министр Японии номинировал его на Нобелевскую премию мира за открытие диалога с Северной Кореей. Он сказал, что Абэ выдвинул его кандидатуру, потому что он беспокоился о проведении Северной Кореей ракетных испытаний над Японией.

"Премьер-министр Синдзо Абэ дал мне очень красивую копию письма, которое он послал тем, кто раздает Нобелевскую премию. В письме сказано буквально следующее: "Я с уважением номинировал Вас от имени Японии. Я прошу дать вам Нобелевскую премию мира", – сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме, когда его спросили о его саммите в конце февраля во Вьетнаме с Ким Чен Ыном.

В МИД Японии заявили, что ему известно о замечании Трампа, но он не может комментировать детали обмена между Трампом и Абэ.

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Вместе с тем Трамп пожаловался, что Обама, который получил Нобелевскую премию, был там "около 15 секунд", и даже не осознал, что он получил.

"Они дали ее Обаме. Он даже не осознал, за что он это получил", – отметил Трамп.

Обама был удостоен Нобелевской премии мира в 2009 году, в его первый год в должности, за то, что он изложил обязательство США "стремиться к миру и безопасности в мире без ядерного оружия".

Напомним, президент Южной Кореи Мун Чже Ин также поддержал лидера США на Нобелевской премии мира.

Кроме этого члены правящей Партии прогресса Норвегии выдвинули кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за вклад в достижение соглашения об усилиях, направленных на денуклеаризацию Корейского полуострова

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