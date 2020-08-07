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Трамп заявил, что Байден недостоин голосов афроамериканцев и назвал их "черными"

7 августа, 18:35

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Байден уже извинился за сравнение афроамериканцев и жителей США с латиноамериканскими корнями

Глава американской администрации Дональд Трамп и бывший вице-президент Джозеф Байден продолжают заочные пикировки в борьбе за симпатии избирателей на выборах президента США. Нынешний хозяин Белого дома обвинил своего оппонента в том, что тот якобы недостоин голосов афроамериканцев.

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"После вчерашнего высказывания сонный Джо Байден больше недостоин голосов черных", – написал Трамп в пятницу, 7 августа, в Twitter.

В четверг Байден, беседуя с журналистами в онлайн-формате, заявил, что "в отличие от большинства афроамериканцев жители США с латиноамериканскими корнями представляют собой более разнообразное сообщество с абсолютно разными взглядами на самые различные темы". Затем политик извинился за это высказывание. В своем Twitter он написал, что не хотел оскорбить сообщество темнокожих, "всегда будет прислушиваться к афроамериканцам" и "никогда не прекратит бороться" за их права, сообщает ТАСС.

А тем временем напомним, что ранее Байден назвал Трампа первым в США президентом-расистом .

Также сообщалось, что Байден предложил Трампу во время дебатов выяснить, кто из них обладает лучшими умственными способностями.

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А как члены Демократической партии США выбирали Байдена своим представителем, смотрите в видеосюжете:

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