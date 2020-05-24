Трамп заявил, что Байдена "никогда не считали умным человеком"

Президент США Дональд Трамп нелестно отозвался о своем вероятном сопернике от Демократической партии на предстоящих президентских выборах Джо Байдене, который лидирует в президентской гонке, отметив, что у него отсутствуют положительные качества.

Трамп полагает, что у бывшего вице-президента США Джозефа Байдена очень плохая память и нет никаких положительных качеств.

На вопрос о том, какие у Байдена есть преимущества, Трамп ответил: "Я бы сказал, что это опыт. Но на самом деле у него нет опыта, потому что, как я думаю, он не помнит, что делал вчера. Какой может быть опыт?" По утверждению Трампа, Байдена "никогда не считали умным человеком". "О слабых сторонах Байдена я могу говорить целый день", — отметил он в интервью журналистке Шерил Аткиссон, фрагмент которого опубликован в субботу в ее "Твиттере".

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Напомним, что следующие выборы президента США намечены на 3 ноября.

Следует отметить, что в последнее время по экс-вице-президенту было нанесено несколько репутационных ударов.

Во-первых, недавно ряд женщин обвинили его в непристойном поведении, а его бывшая подчиненная Тара Рид – в откровенных домогательствах. По ее словам, в начале 1990-х ее начальник, который на тот момент занимал место в Сенате США, домогался ее в подвальном помещении офисного здания на Капитолийском холме.

Кроме того, недавно в Украине представили аудиозаписи разговора Байдена с экс-президентом Петром Порошенко. Мужчины якобы обсуждали увольнение бывшего генерального прокурора в обмен на кредит от США. В штабе Байдена заявили, что пленки были сильно отредактированы.

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