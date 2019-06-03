Трамп заявил, что демократы не добьются его импичмента
Трамп заявил, что Конгрессу стоит заняться работой
Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы в Конгрессе не добьются его отставки из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.
"Никакого сговора, никаких палок в колеса, ничего! То, что пытаются делать демократы — самая большой грех в делах о импичменте. В то же время, Демократическая партия валяет дурака в Конгрессе. Они будто заморожены. Возвращайтесь к работе, у вас много дел", — написал Трамп в Twitter.
Ранее сообщалось, что представители Демократической партии в Палате представителей Конгресса США не исключают возможности начала импичмента американского президента Дональда Трампа.
Ранее Мюллер, на протяжении двух лет расследовавший вмешательство РФ в президентские выборы в США в 2016 году, заявил, что не рассматривал возможность выдвижения обвинений в адрес президента США Дональда Трампа. Он объяснил, что это связано с давно устоявшейся в Минюсте практикой, согласно которой глава государства не может быть обвинен в совершении преступлений в тот период, когда он находится на своем посту.
Напомним, Мюллер руководил расследованием "российского дела" с мая 2017 года. Оно завершилось 23 марта 2019 года.
Ранее Минюст США опубликовал сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Перед этим в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.
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