Трамп заявил, что готов предоставить гарантии безопасности Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп, который ранее заговорил о переносе встречи с Ким Чен Ыном, заявил во вторник, что готов предоставить гарантии безопасности лидеру КНДР ради достижения конечной цели – "полной денуклеаризации" Корейского полуострова, передает ТАСС.

"Я гарантирую его безопасность. Мы гарантируем его безопасность. Он будет очень счастлив, если удастся договориться (о денуклеаризации). Его страна станет богатой", – сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Белом доме.

"Если же нам не удастся заключить сделку, то он (Ким Чен Ын – ред.) не будет счастлив", – продолжил глава Белого дома.

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Он выразил мнение, что лидер КНДР "серьезно настроен" на заключение соглашения с США по денуклеаризации. "У него есть шанс сделать то, что, возможно, никто до него никогда не делал. Через 25 лет или 50 лет он будет гордиться тем, что сделал для Северной Кореи и, по сути, для всего мира", – добавил Трамп. Президент отказался отвечать на вопрос, поговорил ли он уже по телефону с Ким Чен Ыном.

Трамп 17 мая на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме указал, что планирует заключить договоренности с Ким Чен Ыном, предполагающие, что он и дальше будет управлять страной.

Встреча между президентом США Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном должна пройти в Сингапуре 12 июня. Однако в Пхеньяне предупредили, что не заинтересованы в проведении переговоров, центральной темой которых будет только вопрос денуклеаризации КНДР.

Кроме того, северокорейские официальные СМИ сообщали, что проведение саммита под вопросом из-за того, что США и Южная Корея не стали отказывать от масштабных совместных военных учений.