Трамп заявил, что готов проявить терпение в отношении КНДР

Президент США Дональд Трамп готов проявить терпение в отношении КНДР, которая, как утверждают в Вашингтоне, пока не предприняла достаточных шагов по денуклеаризации. Об этом глава Белого дома заявил в четверг в интервью агентству Bloomberg

"У меня больше терпения, чем у любого другого человека в мире", - приводит агентство слова американского лидера. Как отмечается, Трамп в ходе интервью дал понять, что готов проявить терпение и по отношению к Пхеньяну.

Президент США также отметил, что по-прежнему сохраняет хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он в очередной раз заявил, что после их совместного саммита в Сингапуре Пхеньян не проводил ядерных и ракетных испытаний. Кроме того, Трамп напомнил, что КНДР освободила находившихся в заключении американских граждан.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отменил визит госсекретаря Майка Помпео в Северную Корею после того, как тот получил воинствующее письмо от высокопоставленного северокорейского чиновника.

Ранее МИД КНДР раскритиковал переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с Помпео. В Пхеньяне заявили, что Вашингтон предъявляет односторонние "грабительские" требования. Госсекретарь США Майк Помпео ответил, что если оценка Пхеньяна была бы правдива, то тогда следует считать, что "весь мир как грабитель".

Напомним, историческая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась в гостинице "Капелла" на острове Сентоса (Сингапур). Переговоры состоялись в расширенном формате. С американской стороны в переговорах участвовали госсекретарь США Майкл Помпео, помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и глава аппарата Белого дома Джон Келли.