Трамп заявил, что готов встретиться с президентом Ирана

При этом он обратил внимание, что готов сделать это "не из-за превосходства или слабости", а ввиду того, что проведение консультаций такого формата "является целесообразным"

Президент США Дональд Трамп готов провести встречу со своим иранским коллегой Хасаном Роухани без предварительных условий, если с его стороны будет обозначено соответствующее намерение. Об этом американский лидер заявил в понедельник во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме.

"Я определенно встречусь с [президентом] Ирана, если они хотят встретиться. Я не знаю, готовы ли они сейчас, ведь они оказались в непростом положении", – сказал глава государства. При этом он обратил внимание, что готов сделать это "не из-за превосходства или слабости", а ввиду того, что проведение консультаций такого формата "является целесообразным".

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"Если у нас получится договориться о чем-то, о чем-то значимом, а не о переводе бумаги, что представляла из себя другая сделка (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе – прим. ТАСС), то я буду настроен встретиться", – добавил Трамп. После этого ему был задан вопрос, есть ли какие-либо предварительные условия, которые он намерен выдвинуть Тегерану перед проведением переговоров. "Никаких предварительных условий. Если они (иранцы – ред.) хотят встретиться, то я готов встретиться", – сказал он.

Госсекретарь США Майкл Помпео 21 мая заявил, что Соединенные Штаты намерены оказать на Иран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Тегеран не изменит свой политический курс. Он выдвинул 12 условий заключения нового соглашения по иранской атомной программе, касающихся как непосредственно ядерной сферы, так и геополитики.

Напомним, ранее США в одностороннем порядке вышли из Иранской ядерной сделки, после чего Госдеп потребовал от других государств прекратить покупать иранскую нефть. Против тех, кто продолжит импортировать иранскую нефть, США планируют ввести санкции уже в ноябре 2018 года.

В свою очередь Иран выдвинул "нефтяной" ультиматум США. Тегеран угрожает полностью заблокировать экспорт энергоресурсов из Персидского залива, если США будут препятствовать другим странам покупать иранскую нефть. Как известно, США требуют прекратить импорт нефти из Ирана.