Трамп заявил, что хочет заключить новый договор о ракетах

Президент США заявил о желании собрать всех в "большой и красивой комнате и заключить новый договор"

Фото: AFP

Трамп заявил, что хочет заключить новый договор о ракетах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8d7/100/5c48d7100bcbc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8d7/100/5c48d7100bcbc.jpg 2019-02-02T01:21:00+02:00 США Президент США заявил о желании собрать всех в "большой и красивой комнате и заключить новый договор"

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 1 февраля, заявил о желании заключить новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с более широким кругом участников, нежели Соединенные Штаты и Россия. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Надеюсь, что нам удастся собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Я бы хотел увидеть это", – сказал Трамп.

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Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон 2 февраля приостановит соблюдение условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Помпео напомнил о "существенном нарушении" ДРСМД российской стороной, что подрывает возможность улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном.

Ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал НАТО готовиться к "миру без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", так как не видит прорывов в усилиях по его сохранению.

Также сообщалось, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз надеется на возможность сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который важен для европейской безопасности.

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