Трамп заявил, что интересовался возможностью приобретения Гренландии

Он подчеркнул, что не считает данный вопрос наиболее приоритетным

/ Фото: AFP

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что проявлял интерес к возможности приобретения Соединенными Штатами Гренландии, которая является территорией в составе Королевства Дания и имеет права широкой автономии. Такое заявление американский лидер сделал в воскресенье на пресс-конференции в штате Нью-Джерси, трансляцию вел телеканал Си-эн-эн.

Комментируя публикации СМИ относительно того, что он обсуждал эту тему с советниками, Трамп сказал: "Мы говорили об этом". "Идея была упомянута, и я тогда сказал, что, разумеется, со стратегической точки зрения это было бы интересно. Нам бы было это интересно", — пояснил американский лидер. Он подчеркнул, что не считает данный вопрос наиболее приоритетным.

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Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщило о заинтересованности Трампа насчет покупки Гренландии Соединенными Штатами. В начале прошлого века США уже приобрели другую датскую колонию, которая ныне именуется Американскими Виргинскими островами.

В ответ на это некоторые датские политики назвали подобную информацию всего лишь неудачной шуткой, выразив уверенность, что правительство подобного не допустит.

А вот официальный Копенгаген действительно заверил Вашингтон в том, что не станет продавать США самый крупный остров на планете.

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