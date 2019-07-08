Трамп заявил, что Ирану "стоит быть осторожным" в связи с планами по ядерной программе

Тегеран с 7 июля переходит ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД

Фото: AFP

Властям Ирана следует проявлять осторожность в том, что касается сделанных ими ранее заявлений по выполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил в воскресенье журналистам президент США Дональд Трамп, его выступление транслировал телеканал "Фокс ньюс".

"Ирану стоит быть осторожным", — сказал он, комментируя объявление иранских властей о том, что Тегеран с 7 июля переходит ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД и приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%.

По словам президента США, соглашение, заключенное администрацией его предшественника Барака Обамы, было "крайне безрассудным" и позволяло Ирану в будущем создать ядерное оружие. "Иран никогда не будет обладать ядерным оружием", — добавил Трамп.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в сети "Твиттере", что расширение Ираном его ядерной программы приведет к новым санкциям и дальнейшей изоляции этой страны.

О том, что Иран намерен повысить обогащение урана, ранее сообщал советник высшего руководителя страны Али Акбар Велаяти.

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и введении санкций против Ирана. В мае этого года Тегеран приостановил часть обязательств по ядерной сделке и дал другим участникам два месяца на возвращение к ее выполнению. Ранее Иран обязался не обогащать уран более чем на 3,67% в течение 15 лет.

СМИ также писали, что иранские военные за несколько часов до инцидента 13 июня в Оманском заливе засекли американский беспилотник над водами, где произошла предполагаемая атака на танкеры, и совершили попытку сбить его зенитной ракетой.

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