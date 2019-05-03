Трамп заявил, что Китай хочет быть участником ядерного соглашения с участием США и России

Накануне президент США заявил, что выступает за отказ от ядерного оружия

Фото: REUTERS/Carlos Barria.

Президент Дональд Трамп заявил, что Китай хотел бы стать участников ядерного соглашения с участием США и России. С таким заявление он выступил во время встречи в Белом доме в пятницу с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

"Мы обсуждали возможность заключения трехстороннего договора. Я уже говорил на эту тему с Китаем, они очень хотят быть участниками [ядерного] соглашения. Мы обсуждали это в ходе торговых переговоров, они заинтересовались этим даже больше, чем торговлей", — сообщил Трамп.

"Думаю, что мы начнем [переговоры] в скором времени с Россией. Китай может присоединиться к ним в процессе. Мы будем обсуждать нераспространение, заключение ядерной сделки", — подчеркнул американский лидер.

26 апреля Трамп заявил, что выступает за отказ от ядерного оружия. Избавиться от него, по мнению президента США, должны также Россия и Китай.

Сегодня мы писали, что Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия.

Ранее Кремль ответил на предложение Трампа по ядерному разоружению. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Москве нужны более конкретные предложения.

Также сообщалось, что Москва считает необходимым согласовать с Вашингтоном совместное заявление о недопустимости ядерного конфликта.

"Еще раз подчеркиваю, что нам бы хотелось убедить наших американских коллег в том, что с учетом происходящего было бы весьма своевременно согласовать совместное заявление о недопустимости ядерного конфликта, ядерной войны", – заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в преддверии третьей сессии Подготовительного комитета Обзорной конференции 2020 года по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Отметим, что в последние месяцы серьезно обострилась ядерная угроза в мире после того, как Россия и США вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности. И американцы, и россияне начали заниматься усовершенствованием ядерного потенциала. Так, ранее в России даже пригрозили ядерными ударами неядерным странам за сотрудничество с США.

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