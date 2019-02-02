Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Трамп заявил, что может объявить чрезвычайное положение в США

Сегодня, 00:25

Президент США уже допускал, что готов ввести чрезвычайное положение в стране, оказывая таким образом давление на демократов

Фото: Getty Images
Трамп заявил, что может объявить чрезвычайное положение в США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/bba/81b/5c4bba81b36e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/bba/81b/5c4bba81b36e5.jpg США Президент США уже допускал, что готов ввести чрезвычайное положение в стране, оказывая таким образом давление на демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что может объявить чрезвычайное положение, если переговоры с демократами о финансировании строительства стены вдоль границы с Мексикой зайдут в тупик.

Об этом пишет Reuters.

"Мы с ними (демократами – ред.) никуда не придем. Я думаю, что есть высокая вероятность, что нам придется это сделать", - цитирует агентство заявление Трампа.

После объявления чрезвычайного положения в США Трамп получит официальные полномочия выделить из бюджета Минобороны США несколько миллиардов долларов на строительство новой пограничной стены.

Накануне спикер Палаты представителей Конгресса от демократов Нэнси Пелоси заявила, что в бюджете "не будет никаких денег на стену".

Напомним, что работа части федеральных ведомств в США была приостановлена с 22 декабря 2018 года из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

После рекордной приостановки работы федерального правительства палата представителей Конгресса США все-таки утвердила законопроект, по упрощенной процедуре, который предполагает предоставление бюджетных средств для восстановления до 15 февраля работы федерального правительства. Также в поддержку документа высказался Сенат.

В частности, Белый дом и Конгресс США договорились о краткосрочном возобновлении полноценного финансирования деятельности федерального правительства без ассигнования средств на возведение физического барьера на границе с Мексикой. При этом Трамп пообещал ввести чрезвычайное положение в стране для получения средств на строительство стены, если до 15 февраля ему не удастся договориться об этом с демократами в Конгрессе.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег чрезвычайное положение, Трамп, Дональд Трамп, Демократы, шатдаун

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп заявил, что может объявить чрезвычайное положение в США". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Конгрессе подсчитали ущерб экономики США от шатдауна

29 января, 14:22

Работа госорганов США была частично приостановлена с 22 декабря 2018 года

Гройсман едет в Норвегию за инвестициями, Полторак в Харьков за танками, а в США угрожают новым шатдауном

28 января, 11:34

Сайт «Сегодня» собрал главные темы, к которым будет приковано внимание СМИ

Трамп не исключил возможность очередного шатдауна в США

28 января, 07:46

Такой ход событий возможен, если Конгресс не выделит необходимых средств на возведение стены на границе с Мексикой

У Трампа говорят, что не боятся еще одного "шатдауна"

27 января, 21:23

В то же время, по словам чиновника, президент США не хочет, чтобы федеральные учреждения вновь прекращали работу

За выборами в Украине будут следить более ста наблюдателей из США

27 января, 20:41

Для наблюдением за президентскими выборами уже зарегистрировались около 50 американцев

В США подсчитали потери экономики из-за "шатдауна"

27 января, 09:17

Цифра потерь почти равна сумме, которую Трамп требовал выделить на строительство стены на границе с Мексикой

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов