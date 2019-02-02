Трамп заявил, что может объявить чрезвычайное положение в США
Президент США уже допускал, что готов ввести чрезвычайное положение в стране, оказывая таким образом давление на демократов
Президент США Дональд Трамп заявил, что может объявить чрезвычайное положение, если переговоры с демократами о финансировании строительства стены вдоль границы с Мексикой зайдут в тупик.
Об этом пишет Reuters.
"Мы с ними (демократами – ред.) никуда не придем. Я думаю, что есть высокая вероятность, что нам придется это сделать", - цитирует агентство заявление Трампа.
После объявления чрезвычайного положения в США Трамп получит официальные полномочия выделить из бюджета Минобороны США несколько миллиардов долларов на строительство новой пограничной стены.
Напомним, что работа части федеральных ведомств в США была приостановлена с 22 декабря 2018 года из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.
После рекордной приостановки работы федерального правительства палата представителей Конгресса США все-таки утвердила законопроект, по упрощенной процедуре, который предполагает предоставление бюджетных средств для восстановления до 15 февраля работы федерального правительства. Также в поддержку документа высказался Сенат.
В частности, Белый дом и Конгресс США договорились о краткосрочном возобновлении полноценного финансирования деятельности федерального правительства без ассигнования средств на возведение физического барьера на границе с Мексикой. При этом Трамп пообещал ввести чрезвычайное положение в стране для получения средств на строительство стены, если до 15 февраля ему не удастся договориться об этом с демократами в Конгрессе.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Трамп заявил, что может объявить чрезвычайное положение в США". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Конгрессе подсчитали ущерб экономики США от шатдауна
Работа госорганов США была частично приостановлена с 22 декабря 2018 года
Трамп не исключил возможность очередного шатдауна в США
Такой ход событий возможен, если Конгресс не выделит необходимых средств на возведение стены на границе с Мексикой
У Трампа говорят, что не боятся еще одного "шатдауна"
В то же время, по словам чиновника, президент США не хочет, чтобы федеральные учреждения вновь прекращали работу
За выборами в Украине будут следить более ста наблюдателей из США
Для наблюдением за президентскими выборами уже зарегистрировались около 50 американцев