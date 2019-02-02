Трамп заявил, что может объявить чрезвычайное положение в США

Президент США уже допускал, что готов ввести чрезвычайное положение в стране, оказывая таким образом давление на демократов

Фото: Getty Images

Трамп заявил, что может объявить чрезвычайное положение в США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/bba/81b/5c4bba81b36e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/bba/81b/5c4bba81b36e5.jpg 2019-02-02T00:25:00+02:00 США Президент США уже допускал, что готов ввести чрезвычайное положение в стране, оказывая таким образом давление на демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что может объявить чрезвычайное положение, если переговоры с демократами о финансировании строительства стены вдоль границы с Мексикой зайдут в тупик.

Об этом пишет Reuters.

"Мы с ними (демократами – ред.) никуда не придем. Я думаю, что есть высокая вероятность, что нам придется это сделать", - цитирует агентство заявление Трампа.

После объявления чрезвычайного положения в США Трамп получит официальные полномочия выделить из бюджета Минобороны США несколько миллиардов долларов на строительство новой пограничной стены.

Накануне спикер Палаты представителей Конгресса от демократов Нэнси Пелоси заявила, что в бюджете "не будет никаких денег на стену".

Напомним, что работа части федеральных ведомств в США была приостановлена с 22 декабря 2018 года из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

После рекордной приостановки работы федерального правительства палата представителей Конгресса США все-таки утвердила законопроект, по упрощенной процедуре, который предполагает предоставление бюджетных средств для восстановления до 15 февраля работы федерального правительства. Также в поддержку документа высказался Сенат.

В частности, Белый дом и Конгресс США договорились о краткосрочном возобновлении полноценного финансирования деятельности федерального правительства без ассигнования средств на возведение физического барьера на границе с Мексикой. При этом Трамп пообещал ввести чрезвычайное положение в стране для получения средств на строительство стены, если до 15 февраля ему не удастся договориться об этом с демократами в Конгрессе.

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