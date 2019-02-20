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Трамп заявил, что не торопится с вопросом денуклеаризации КНДР

Сегодня, 03:08

Он назвал "очень захватывающим" грядущий американо-северокорейский саммит

Фото: AFP
Трамп заявил, что не торопится с вопросом денуклеаризации КНДР //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/caa/30a/5c6caa30a38cf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/caa/30a/5c6caa30a38cf.jpg США Он назвал «очень захватывающим» грядущий американо-северокорейский саммит

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не торопится в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Соответствующее заявление американский лидер сделал перед журналистами в Белом доме. Его высказывания транслировали американские новостные телекомпании.

"Я особо не тороплюсь. Не проводятся (в КНДР ядерные и ракетные) испытания. Пока нет испытаний, я не тороплюсь… У меня нет жестких сроков", — отметил президент, говоря о том, что денуклеаризация — его цель.

"Я считаю, что Северная Корея и председатель (Госсовета КНДР) Ким (Чен Ын) задумали что-то очень позитивное. И мы скоро это узнаем", — подчеркнул Трамп.

Он назвал "очень захватывающим" грядущий американо-северокорейский саммит, в результате которого, по его словам, "многое может произойти". При этом глава государства указал, что санкции против КНДР остаются в силе.

Трамп подчеркнул, что во вторник уже провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, во время которого обсудил предстоящий саммит США-КНДР. Хозяин Белого дома отметил, что обсудит в среду этот же вопрос с японским премьером Синдзо Абэ.

Ранее стало известно, что рабочие группы экспертов США и КНДР прибыли в Ханой для подготовки второй встречи на высшем уровне. Утром в субботу в международном аэропорту Нойбай вьетнамской столицы представители МИД Вьетнама встретили делегацию из 12 человек во главе с заместителем председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Соном, которая прибыла из Пекина рейсом китайской авиакомпании.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в столице Вьетнама 27–28 февраля. В свою очередь, вьетнамский МИД выступил в поддержку диалога, направленного на укрепление мира, стабильности и безопасности на Корейском полуострове, выразив готовность взаимодействовать с заинтересованными сторонами ради успешного проведения саммита.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

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Тег КНДР, Трамп, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, денуклеаризация

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