Трамп заявил, что помилует "очень важного человека"

Он не уточнил, кого имеет в виду

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен подписать указ о помиловании "очень и очень важного человека". Об этом сообщил пресс-пул Белого дома, – информирует ТАСС.

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Как отмечают журналисты, американский лидер не уточнил, кого он имеет в виду, однако пояснил, что речь идет не о его бывшем помощнике по национальной безопасности Майкле Флинне и не об экс-сотруднике Агентства национальной безопасности Эдварде Сноудене.

"Я не очень хорошо знаю эту историю, но подумаю об этом. Возможно, мне нужно будет начать разбираться с этим вопросом", – заявил ранее Трамп о том, готов ли он помиловать находящегося сейчас в России бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США.

Напомним, в 2013 году Эдвард Сноуден покинул США, после чего передал журналистам для публикации документы американских спецслужб об электронной слежке за иностранными главами государств, иностранцами и гражданами США.

Сначала он скрывался в Гонконге, затем прилетел в Москву и получил временное убежище в России, в августе 2014 года – вид на жительства на три года и продлил его на два года в январе 2017 года.

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По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов, причем большинство документов касалось "жизненно важных операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил". В связи с этим 14 июня 2013 года в США Сноудену заочно были предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности и он был объявлен в международный розыск.

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