Трамп заявил, что работает больше своих предшественников

СМИ удалось получить график работы американского президента

Фото: AFP

Трамп заявил, что работает больше своих предшественников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/0cb/8f3/5c60cb8f371fe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/0cb/8f3/5c60cb8f371fe.jpg 2019-02-11T03:21:00+02:00 США СМИ удалось получить график работы американского президента

Президент США Дональд Трамп в ответ на утечку личного конфиденциального графика заявил, что уделяет работе больше часов, чем его предшественники.

"СМИ удалось получить мой график работы. Сделать это было очень легко, но надо было отнестись к нему в позитивном ключе, — написал Трамп в воскресенье в своем „Твиттере". — В отведенное работе с документами время я обычно работаю, а не отдыхаю. На самом деле, я, вероятно, работаю больше часов, чем почти все предыдущие президенты".

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Неделю назад портал "Аксиос" получил от источника в Белом доме и опубликовал личный график Трампа за последние три месяца. По его данным, 60% рабочего времени президента, или около 300 часов, занимает так называемая работа с документами — время, отведенное на внеплановые совещания, телефонные звонки, газеты, ТВ и "Твиттер". При этом всего 77 часов уделяется официальным заседаниям и встречам, 38 часов — разного рода официальным мероприятиям.

Как заявил в воскресенье в эфире телеканала "Фокс ньюс" и. о. руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни, источник "Аксиос" будет выявлен в течение недели.

Между тем, деятельность американского президента Дональда Трампа поддерживают лишь 2 из 5 граждан США, говорится в социологическом исследовании Morning Consult.

Напомним, что, согласно опросу от ABC News и The Washington Post, свой минимум рейтинг Трампа установил еще в 2017 году, когда с одобрением о его деятельности отозвались 36% американцев, а 58% выразили свое недовольство.

Кроме того, как мы писали, другой опрос показал, что 51% американцев поддерживают его импичмент в том случае, если окажется, что президент пытался помешать спецпрокурору Роберту Мюллеру вести расследование о сговоре с Россией.

Впрочем, несмотря это, сам Трамп назвал первые два года своего правления власти самыми успешными в истории США, а себя самого – самым популярным президентом в истории Республиканской партии.

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