Трамп заявил, что Россия и Иран могут совершить серьезную ошибку в Сирии

Сегодня, 04:03

Трамп предостерег Россию от серьезной гуманитарной ошибки в Сирии

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран совершат "серьезную гуманитарную ошибку" в Сирии, если допустят наступление правительственных сил на последний оплот вооруженной оппозиции – провинцию Идлиб.

Об этом американский президент написал у себя в Twitter.

"Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно нападать на провинцию Идлиб. Россияне и иранцы совершили бы серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Могут быть убиты сотни тысяч людей. Не позволяйте этому случиться", – отметил он.

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Напомним, сирийские правительственные войска готовят наступление на последний анклав повстанцев - провинцию Идлиб и прилегающие районы.

По имеющимся данным, в провинции Идлиб на северо-западе Сирии находятся десятки тысяч боевиков, многие из которых были эвакуированы в Идлиб в рамках соглашений о прекращении огня.

Ранее в Госдепе США сделали четкое предупреждение России и Асаду по Идлибу.

Как сообщалось, что сотрудники военной разведки США подготовили список объектов, по которым будет нанесен ракетный удар, если сирийский диктатор Башар Асад вновь применит химическое оружие против повстанцев. По данным телеканала, на этих объектах власти Сирии могут хранить химическое оружие.
Россия, Иран, Сирия, США, Трамп, асад, Дональд Трамп, Идлиб
Источник:

"Сегодня"

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