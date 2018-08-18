Трамп заявил, что сделал Америку великой

Сегодня, 03:44

Американский лидер устроил в своем микроблоге полемику с губернатором штата Нью-Йорк

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что выполнил предвыборное обещание и сделал Америку великой. Об этом он написал в Twitter.

Американский лидер устроил в своем микроблоге полемику с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо относительно величия США.

"Я уже вернул Америке величие. Достаточно посмотреть на рыночные показатели, уровень занятости, армию", — отметил хозяин Белого дома, пообещав, что "дальше все будет только лучше".

Куомо, представляющий Демократическую партию, с ним не согласился.

Губернатор отметил, что не надо возвращать США величие, поскольку в прошлом Штаты не были такими уж великими. В Twitter он написал, что величие наступит, когда у всех граждан будут равные права. "Мы не хотим возвращаться к дискриминации, сегрегации, сексизму, изоляционизму, расизму и ку-клукс-клану", — написал он в своем микроблоге.

Основным лозунгом предвыборной президентской кампании Трампа в 2016 году было "сделать Америку снова великой" (Make America Great Again). Он хотел показать народу, что собирается исправить ошибки, допущенные его предшественниками на посту.

Напомним, 60 экс-глав спецслужб США осудили Трампа за лишение экс-главы ЦРУ Бреннана доступа к госсекретам.

Ранее Трамп анонсировал новый "удар" по ТурцииТурция много лет использовала Соединенные Штаты, заявил Трамп.
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Lenta.ru

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