Трамп заявил, что "совершенно уверен" в победе на президентских выборах в 2020 году

Старт предвыборной кампании в США будет дан через 13 недель — 3 февраля — в штате Айова

Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Президент США Дональд Трамп, к импичменту которого уже готовы в Белом доме, заявил в воскресенье, что "совершенно уверен" в своей победе на президентских выборах, которые пройдут ровно через год — 3 ноября 2020 года. Беседу американского лидера с журналистами на Южной лужайке Белого дома транслировали американские новостные телекомпании.

Главу государства спросили, уверен ли он в том, что сможет переизбраться на второй срок. "Совершенно уверен. У нас все очень хорошо по опросам", — отметил глава государства. "Люди не хотят слышать об импичменте. Единственный, кто хочет говорить об импичменте, это лживые СМИ и демократы, которые в основном и работают на эти СМИ. Я смотрю на это так, что демократы работают со СМИ", — добавил Трамп.

Старт предвыборной кампании в США будет дан через 13 недель — 3 февраля — в штате Айова, где пройдут первые в стране кокусы — собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции демократов и республиканцев, затем на конференции штата, а затем — на национальные съезды. В штате Нью-Гэмпшир 11 февраля пройдут первые в стране первичные выборы, которые отличаются от предвыборных собраний тем, что на них избираются делегаты сразу на национальный съезд.

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Имя соперника Трампа в борьбе за пост президента станет известно на национальном съезде Демократической партии, который пройдет 13–16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

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В день голосования кандидат на пост президента для победы должен будет заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков, насчитывающей 538 членов. В соответствии с существующей с 1937 года традицией инаугурация нового президента США состоится в полдень 20 января 2021 года.

Напомним, что действующий президент США Дональд Трамп не сильно оценил участников дебатов. Во время трансляции первых дебатов он написал на своей странице в Twitter: "Скучно".

Как мы уже писали, главным конкурентом Трампа на выборах считается бывший вице-президент Джо Байден. Согласно опросу газеты The Hill, среди всех кандидатов-демократов он располагает поддержкой 35% электората партии.

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